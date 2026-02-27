"Cariños a mi suegro, Andrea": El coqueto saludo de Karen Doggenweiler a Matteo Bocelli en Viña

27 feb. 2026 - 21:49 hrs.

Un momento particularmente icónico se vivió durante la última noche del Festival de Viña 2026 cuando los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda saludaron al equipo de jurados del certamen musical.

La situación ocurrió al llegar el turno de Matteo Bocelli, quien, recordemos. se coronó como el flamante Rey del Festival. Fue entonces cuando Doggenweiler lanzó un comentario que no dejó a nadie indiferente.

“Cariños a mi suegro, Andrea”, dijo la animadora a Matteo en referencia a Andrea Bocelli, para luego repetir el saludo en italiano, desatando risas tanto en el público como en el propio Araneda.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

