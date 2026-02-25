¡Puro ritmo latino! Estos son los artistas que se presentarán el miércoles 25 en el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 07:30 hrs.

La cuarta noche del Festival de Viña traerá una combinación de romanticismo, cumbia y clásicos del pop latino a la Quinta Vergara.

El escenario será parte de un gran karaoke en cuanto los artistas comiencen a cantar. Con todo el ritmo latino estos cantantes prometen hacer bailar al monstruo.

¿Qué cantantes se presentarán este miércoles 25?

El encargado de abrir la jornada será el colombiano Juanes, quien regresa al certamen con una trayectoria consolidada y un repertorio cargado de himnos que han marcado a distintas generaciones.

@kepersonajes

La noche también contará con la energía tropical de Ke Personajes, banda argentina que se ha transformado en fenómeno regional y que buscará hacer cantar y bailar a toda la Quinta Vergara.

Este último grupo debuta en el escenario luego de extensas giras a lo largo de todo el país donde han mostrado sus canciones que se han convertido en verdaderos infaltables para todo tipo de fiestas.

