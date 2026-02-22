Con su propio multiverso: La divertida polera que usó Rodrigo Villegas en la antesala de su show en Viña 2026

22 feb. 2026 - 17:19 hrs.

Una particular polera lució el comediante Rodrigo Villegas durante su conferencia de prensa en la previa de su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Luego de sus exitosas presentaciones en 2017 y 2023, el humorista se subirá por tercera vez al escenario de la Quinta Vergara el lunes 23 de febrero.

En la conferencia realizada este domingo, el comediante llegó vistiendo una polera que reunía a varios de los personajes más icónicos de su carrera. Él explicó el significado del diseño.

"Esta polera es de todo el universo que se me ha venido a la cabeza"

"Esta polera es de todo el universo que se me ha venido a la cabeza. Está Mathiu Focker, que fue el primer personaje y el que me metió en más problemas... Están los Blondon (Boys), que más de alguno bailó los temas", dijo.

Villegas mencionó también a "otro personaje que me encanta, que se llamaba Halamelatú, que era de la primera generación de los Halamelatú, y era un hindú que venía de Bollywood y venía a hacer películas muy rápido, con muy bajo presupuesto. (Está) Walter Bolt, que quería hablar inglés y nunca pudo, y acá el de 2023, el gordo, es algo para mí en realidad".

Pese a lo anterior, en redes sociales muchos internautas notaron la ausencia de otro de sus personajes más populares: El Máquina.

