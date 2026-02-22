Frutas de la estación y pastelitos: Estas son todas las exigencias que hizo Gloria Estefan en Viña 2026

22 feb. 2026 - 19:15 hrs.

La icónica cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan vuelve al Festival de Viña del Mar 2026, donde promete una noche inaugural cargada de sus grandes éxitos, aquellos que la han convertido en una de las artistas más representativas de la comunidad latina en Estados Unidos.

Se espera que el público disfrute de clásicos como “Mi tierra”, “Con los años que me quedan”, “Abriendo puertas”, “Oye mi canto”, entre otros temas que marcaron su trayectoria musical.

Sin embargo, además de su esperado repertorio, también destacan las exigencias que la artista realizó para presentarse en la Quinta Vergara. A continuación, te contamos cuáles fueron las solicitudes de la cantante durante su estadía en Viña del Mar.

¿Qué pidió Gloria Estefan?

Entre los requerimientos de la intérprete para su paso por el Festival figuran:

Frutas de la estación

Galletas y pastelitos

Frutos secos

Quesos y charcutería

Estas exigencias no son exclusivas de Estefan. Los artistas que participarán en la edición 2026 también presentaron diversas solicitudes para el día de su presentación, principalmente relacionadas con alimentos e implementos destinados a asegurar comodidad y relajo en sus respectivos camarines.

