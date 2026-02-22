"Nos vemos esta noche": La especial publicación de Matteo Bocelli antes de su show en el Festival de Viña 2026

22 feb. 2026 - 17:45 hrs.

Quedan pocas horas para que empiece la primera jornada del Festival de Viña 2026, donde se presentará Matteo Bocelli y en la antesala, realizó una especial publicación en sus redes sociales.

Recordemos que el primer día del evento musical más importante de Latinoamérica también se presentarán Gloria Estefan, Stefan Kramer y al final, el artista italiano.

En esa línea es que el hijo de Andrea Bocelli publicó un video en sus redes sociales, en la antesala de su primera presentación en el certamen.

El video de Matteo Bocelli

En su cuenta de Instagram, Matteo Bocelli subió un video donde aparece en la prueba de sonido del show que dará en el Festival de Viña 2026.

"Nos vemos esta noche", escribió el músico de 28 años y recibió varios comentarios de sus seguidores, quienes le demostraron que estaban ansiosos ante su presentación.

"Esperando este show de verdadera música", "Te mereces todo el éxito del mundo, hermoso Matteo", "Bello Matteo, guapo, talentoso", "Te irá excelente, Matteo. Lo tienes todo talento y humildad", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

