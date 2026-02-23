"Me hicieron sentir en casa": Matteo Bocelli cerró con broche de oro la primera noche del Festival Viña 2026

23 feb. 2026 - 08:16 hrs.

La noche de este domingo se dio por iniciada la 65° edición del Festival de Viña del Mar. Matteo Bocelli estuvo a cargo del cierre de esta primera jornada y pese a que subió al escenario a altas horas de la madrugada, sus fanáticos se mantuvieron en la Quinta Vergara para disfrutar del show y ovacionarlo.

En su debut como solista y con un show que cumplió las expectativas, Matteo conquistó al "Monstruo" y se llevó Gaviotas de plata y oro.

"Gracias por tanto"

En varias entrevistas, el cantante italiano ha mencionado que Chile tiene un espacio especial en su corazón y en su carrera musical. Anoche luego de su presentación agradeció una vez más a los chilenos y chilenas que fueron a verlo y que en el transcurso de estos días le han demostrado su apoyo.

"Chile... Eres increíble. Me hicieron sentir en casa. Gracias por tanto", escribió Matteo en un post de Instagram donde muestra con orgullo las dos Gaviotas que recibió tras su presentación. Rápidamente, sus seguidores llenaron la publicación de comentarios positivos, aplaudiendo su actuación.

"Gracias a ti Matteo. Chile es tu casa", "te mereces todos los triunfos del mundo" y "esperamos verte pronto en el Movistar", son algunos de los mensajes que se leen en el post del querido artista.

Ni la hora, ni la llovizna que cayó sobre la Quinta Vergara fueron impedimento para que los fanáticos se quedaran hasta el final esperando a Matteo para disfrutar de un show lleno de elegancia y clásicos de la música, como "Bésame Mucho", "Mi historia entre tus dedos" y un homenaje a la gran Violeta Parra interpretando "Gracias a la Vida".

