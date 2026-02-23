"Fue un sueño hecho realidad": Gloria Estefan se despide de Chile tras un histórico show en Viña 2026

23 feb. 2026 - 09:10 hrs.

Tras más 40 años sin venir a Chile, Gloria Estefan, un ícono de la comunidad latina en el mundo, subió al escenario de la Quinta Vergara para abrir la primera noche del Festival de Viña del Mar. No solo puso a bailar al "Monstruo", sino que arrasó en rating, según informaron en Con Gusto a Viña.

Con una presentación exitosa y ovacionada por el público, la cantante cubano estadounidense se llevó Gaviotas de Plata y Oro. Premios que agradeció y calificó este regreso al certamen viñamarino, como un sueño hecho realidad.

Conga, Caribe y un show histórico

El Festival de Viña del Mar es recordado por Gloria como un paso importante en su carrera, pues, fue la primera vez que subió a un escenario de tal magnitud. En ese sentido, para ella volver era un sueño.

"Qué noche tan increíble aquí en el Festival de Viña. Un momento histórico", escribió esta mañana a través de su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció el cariño del público. El video publicado hace un recuento de lo que fue su paso desde que llegó al recinto, hasta que bajó del escenario.

Con gran convocatoria, el "Monstruo" de la Quinta Vergara disfrutó la presentación de Gloria Estefan, interpretando sus más grandes éxitos y adjudicándose la Gaviota de Plata y Oro. Esta última entregada por su esposo y productor, Emilio Estefan.

"Estar de vuelta después de 40 años y recibir tanto amor, ¡Fue un sueño hecho realidad! Gracias a todos los presentes y a los que estaban viendo en casa. ¡Los quiero a todos!", concluyó la icónica cantante.

