"Estamos ansiosas de sentir la energía del Monstruo": NMIXX habla de su relación con Chile y Viña del Mar

23 feb. 2026 - 16:30 hrs.

Las seis integrantes de NMIXX se presentaron esta tarde en la conferencia de prensa, previo a su presentación en el Festival de Viña del Mar este martes 24 de febrero.

Con una traductora que transmitió las preguntas de los medios, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin profundizaron su relación con el certamen, del cual fueron público en su pasada edición tras asistir al show de Myriam Hernández.

"Es un honor poder estar acá. El año pasado fue una experiencia muy positiva en poder estar un ratito en el Festival de Viña. Es un honor que haya este amor al K-pop en toda Latinoamérica y espero que mañana puedan disfrutar de nuestro mix pop que vamos a tener", señaló Haewon, líder de la agrupación.

Manuel Lema/Aton Chile

Por su parte, Lily, una de las vocalistas principales indicó que "sería un verdadero honor trabajar con artistas chilenos y, en realidad, estar en este país y presentarnos en un festival famoso a nivel mundial es un honor en sí mismo. Esperamos que este festival cree más oportunidades de colaborar con más artistas latinoamericanos. NMIXX seguirá trabajando duro y esperamos poder volver para presentarnos de nuevo".

El "Monstruo" de Viña del Mar y NMIXX

Las artistas tras éxitos como "Dice" y "Dash" fueron parte del público. Debido a esta experiencia es que conocen al temido "Monstruo" y señalaron esperarlo con expectación.

En palabras de Bae, "estamos súper ansiosas de poder sentir la energía del "Monstruo". (...) Es un sueño poder estar acá, y ahora que nosotros lo podemos sentir como artistas, queremos que todos juntos, el "Monstruo" y nosotras podamos disfrutar de nuestro show".

