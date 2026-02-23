¿Q_ARE podría estar en Viña? NMIXX se refiere a posible colaboración con el grupo chileno en el escenario

23 feb. 2026 - 17:25 hrs.

NMIXX hará historia al ser el primer grupo de K-pop que pisa el escenario de la Quinta Vergara.

La agrupación fue invitada a disfrutar del show de Myriam Hernández en 2024, mostrando un genuino interés en ser parte de la parrilla festivalera que se concretó para este 2026.

Pero, además de sus conocidos temas como "O.O" y "Soñar", Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin podrían hacer un guiño a la música local con un invitado sorpresa. Cabe recordar que en 2025 compartieron con Kidd Voodoo y lanzarán "TIC TIC" (tema en colaboración con Pabllo Vittar) el próximo 26 de febrero.

Manuel Lema/Aton Chile

"Sería un verdadero honor trabajar con artistas chilenos y, en realidad, estar en este país y presentarnos en un festival famoso a nivel mundial es un honor en sí mismo. Esperamos que este festival cree más oportunidades de colaborar con más artistas latinoamericanos", dijo Lily en la conferencia de prensa que se realizó en el hotel Sheraton Miramar.

NMIXX y un artista invitado

Fue entonces que les consultaron por la posibilidad de que el grupo pop chileno Q_ARE, intérprete de las virales "PALA" y "1313", las acompañe en su presentación.

La líder de NMIXX, Haewon, señaló que "nosotras estamos siempre abiertas a oportunidades, así que si se nos da la oportunidad de poder conocer a Q_ARE, sería genial".

