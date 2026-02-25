"Lloro y facturo": Mon Laferte reversiona frase de Shakira y analiza sus éxitos y fracasos previo a Viña 2026

25 feb. 2026 - 15:45 hrs.

Mon Laferte estará por tercera vez en el Festival de Viña del Mar y realizó la tradicional conferencia de prensa. Entre las preguntas, un medio argentino quiso saber de su aprendizaje en estos años de carrera.

"¿Qué aprendiste del fracaso que el éxito nunca te hubiera enseñado hasta el momento? Shakira dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pero yo conozco muchas mujeres que facturan y siguen llorando", señaló la periodista.

"Bueno, yo lloro y facturo a la vez. Pero, aparte, me gusta llorar, creo que está bien llorar. De hecho, esta cosa como de que hay que estar felices todo el tiempo, la odio", confesó la viñamarina, usando la misma referencia.

HANS SCOTT/AGENCIAUNO

"Está bien estar tristes y sentirlo todo. Aparte que hay un sentimiento algo especial en la tristeza o en la nostalgia, que es un camino de introspección, de replantearte la vida. No lo podríamos valorar si estuviéramos todo el tiempo felices, (...) pero me da mucho gusto que Shakira ya no llore porque me encanta", agregó.

"He aprendido más del fracaso"

En cuanto a la pregunta, la voz de "Tu falta de querer" reflexionó: "Creo que he aprendido más del fracaso que del éxito (...) porque he fracasado mucho más en la vida".

"Pero también del éxito (aprendí) a tomarlo con calma. Al ser una artista masivamente conocida, quieras o no, tienes una responsabilidad de alguna manera, que no me gusta porque soy una simple mortal, pero que de pronto tienes ojos sobre ti, entonces también el éxito te enseña eso, ¿no?".

