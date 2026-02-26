"Siempre la música de la juventud ha sido estigmatizada": Pablo Chill-E por las críticas al género urbano

26 feb. 2026 - 16:25 hrs.

Pablo Chill-E tendrá su esperado debut en el Festival de Viña del Mar el próximo viernes 27 de febrero, concretando un show que se pedía hace años, cuando irrumpió en la escena del trap nacional.

En la conferencia de prensa que dio en el Hotel Sheraton Miramar, el intérprete de "MY BLOOD" se refirió esta demora en pisar la Quinta Vergara.

"Van 20 años de que se subió Daddy Yankee por primera vez al Festival de Viña y yo creo que eso igual fue un impacto grande, que al día de hoy genera que estemos nosotros, los chilenos", declaró.

Manuel Lema/ Aton Chile

"Costó un poquito porque hay una estigmatización contra el género urbano, pero es porque viene de abajo y porque somos cabros. Yo creo que siempre la música que ha salido de la juventud ha sido estigmatizada; antes estigmatizaron el rock y ahora es lo mejor de lo que hay en música", comentó.

El cambio de Pablo Chill-E

Estas noches como jurado del Festival de Viña del Mar, Pablo Chill-E ha mostrado un nuevo estilo, que se enmarca en una evolución como artista.

Al respecto, señaló que ha tratado de estar fuera de polémicas. "No tengo pelos en la lengua, pero estoy tratando de de ir corrigiendo todas esas cosas, de no meterme en problemas para poder llegar a escenarios más grandes todavía. (...) Todo eso va en cómo vas madurando tú como persona y tu personaje, obviamente, sin cambiar tu esencia".

