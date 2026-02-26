"Me han preguntado mucho...": Mon Laferte respondió a rumores de posible entrega de Gaviota de Platino

26 feb. 2026 - 18:20 hrs.

Este jueves se celebrará la penúltima noche del Festival de Viña 2026, donde Mon Laferte abrirá la jornada, en la que no solo estará por tercera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara, sino que hoy podría pasar a la historia del certamen y marcar un hito importante en su carrera.

La cantante no solo será reconocida como Hija Ilustre de Viña del Mar, sino que es posible que reciba el galardón máximo otorgado por la organización del festival y, de forma excepcional, pase al selecto grupo de artistas que ha recibido el premio.

Su mayor premio es el público

Obtener el galardón máximo no es sencillo y no basta con que el soberano lo pida. Muestra de ello fue el Festival de Viña 2017, cuando el público pidió al unísono Gaviota de Platino para Mon Laferte, y aun así no fue entregada.

Este año hay una particularidad. El viernes, la cantante viñamarina será reconocida por la Municipalidad de Viña del Mar como Hija Ilustre de esa ciudad, y aunque no cumple con los requisitos, el Monstruo está cien por ciento decidido a rugir para que haya una excepción y no se lleve dos, sino tres gaviotas en esta edición.

Agencia Uno. Mon Laferte

En ese sentido, la cantautora entiende que hay requisitos y una trayectoria que cumplir para tener el máximo galardón. No obstante, luego de su conferencia de prensa expresó que considera que ya lo tiene de forma simbólica.

"Me han preguntado mucho por la Gaviota de Platino y, sin desmerecerla, creo que más que el objeto físicamente, el premio es el público. Considero que a mí ya me la regalaron en 2017 porque la gente lo pedía. Eso lo llevo en mi corazón".

Sé testigo de una jornada del festival que podría ser histórica, a través de la transmisión multiplataforma de Mega.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Artistas Viña