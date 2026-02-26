El "Monstruo" lo exigió y Mon Laferte recibió las Gaviotas de Plata y de Oro en el Festival de Viña 2026

26 feb. 2026 - 22:55 hrs.

Mon Laferte fue la artista encargada de darle inicio a la penúltima jornada del Festival de Viña 2026 y realizó una presentación impecable.

La artista chilena interpretó exitos como "Si tú me quisieras", "Amor completo", "Amárrame", entre muchos otros de sus últimos discos.

En un momento, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda ingresaron al escenario y el público comenzó a pedir la Gaviota de Plata, la cual fue entregada a la cantante, quien se emocionó al agradecer el cariño de sus fanáticos.

Lo anterior no fue lo único, pues el público no paró de vitorear el nombre de Mon Laferte y le entregaron la Gaviota de Oro.

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña