El "Monstruo" lo exigió y Mon Laferte recibió las Gaviotas de Plata y de Oro en el Festival de Viña 2026
Mon Laferte fue la artista encargada de darle inicio a la penúltima jornada del Festival de Viña 2026 y realizó una presentación impecable.
La artista chilena interpretó exitos como "Si tú me quisieras", "Amor completo", "Amárrame", entre muchos otros de sus últimos discos.
En un momento, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda ingresaron al escenario y el público comenzó a pedir la Gaviota de Plata, la cual fue entregada a la cantante, quien se emocionó al agradecer el cariño de sus fanáticos.
Lo anterior no fue lo único, pues el público no paró de vitorear el nombre de Mon Laferte y le entregaron la Gaviota de Oro.
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
