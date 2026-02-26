Presentado por: LATAM

El "Monstruo" lo exigió y Mon Laferte recibió las Gaviotas de Plata y de Oro en el Festival de Viña 2026

  • Por Fernanda Vielma

Mon Laferte fue la artista encargada de darle inicio a la penúltima jornada del Festival de Viña 2026 y realizó una presentación impecable.

La artista chilena interpretó exitos como "Si tú me quisieras", "Amor completo", "Amárrame", entre muchos otros de sus últimos discos.

En un momento, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda ingresaron al escenario y el público comenzó a pedir la Gaviota de Plata, la cual fue entregada a la cantante, quien se emocionó al agradecer el cariño de sus fanáticos.

Lo anterior no fue lo único, pues el público no paró de vitorear el nombre de Mon Laferte y le entregaron la Gaviota de Oro.

