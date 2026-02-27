"Qué semana inolvidable": El emotivo mensaje de despedida de Matteo Bocelli al Festival de Viña

27 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Matteo Bocelli se despidió del Festival de Viña del Mar 2026 tras una semana marcada por la música y la emoción, donde además de presentarse ante el público, formó parte del jurado de la Competencia Internacional y Folclórica.

El artista italiano compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías captadas en Viña del Mar, acompañado de un emotivo mensaje.

El emotivo mensaje de despedida de Matteo Bocelli al Festival de Viña

"Viña del Mar… qué semana inolvidable. No podría haber imaginado un recibimiento tan cálido y generoso de parte de su país. He disfrutado cada segundo, cada aplauso y cada momento compartido con ustedes", escribió en la descripción del post, reflejando la conexión que generó con el público.

Pero su mensaje no quedó ahí. Bocelli también aprovechó la instancia para anunciar su pronto regreso al país.

"Y si pensaban que esta semana no podía ser mejor… ¡Estoy feliz de anunciar mi regreso a su hermoso país en octubre! Nos vemos el 21 de octubre en el Movistar Arena. No puedo esperar para estar de vuelta", agregó, confirmando un nuevo reencuentro con sus fanáticos chilenos en el recinto capitalino.

