"Gracias por tanto amor, fútbol y playa": Paulo Londra alaba al público chileno por su cariño en Viña 2026

28 feb. 2026 - 09:30 hrs.

Anoche terminó el Festival de Viña del Mar con una épica noche urbana donde Paulo Londra, Pablo Chill-e y Milo J hicieron vibrar a la Quinta Vergara con su música.

El que abrió la noche fue Paulo Londra, el cordobés marcó su retorno a la música en el Festival de Viña avisando que a pesar de no sacar música hace mucho tiempo está más vigente que nunca.

"Gracias a todos ustedes"

El cantante, había mencionado antes que creía que este era el momento correcto para volver a la escena musical pero no pensó que sería tan perfecto.

@paulolondra

"Muchas gracias Viñaaa. Arrancar el 2026 así es de locos, gracias por tanto amor, fútbol y playa, los tiempos de Dios son perfectos. Gracias a todos ustedes. A @anatijoux por encender la tarima y a toda la banda el equipo vamos pa lanteeeee", comentó Paulo Londra.

Además, aprovechó para agradecer también a Anita Tijoux que lo acompañó sobre el escenario de la Quinta Vergara.

