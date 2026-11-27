27 nov. 2026 - 12:02 hrs.

La fiesta del reggae se desatará en la Quinta Vergara, y es que la agrupación nacional Gondwana & Quique Neira fue confirmada para Viña 2027.

Gondwana & Quique Neira llega al Festival de Viña del Mar 2027 el jueves 25 de febrero para llenar la Quinta Vergara de ritmo, buenas vibras y esas canciones que ya son parte de la historia de la música nacional.

El reggae se toma Viña 2027

La banda nacional pasó por el escenario de Viña del Mar en 2001 y 2003, volviendo a este espacio después de dos décadas.

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes se mostraron muy optimistas por la alineación de artistas.

Y es que el festival más grande de Latinoamérica ya tenía confirmada como primer cantante internacional a Laura Pausini. Sin embargo, este viernes 27 de noviembre terminó de entregar el resto de los artistas que serán parte de la parrilla festivalera.

De esta forma, la fiesta del verano se posiciona otra vez como uno de los eventos más esperados del año con artistas de enorme calidad, trayectoria y alcance entre el público.

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

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