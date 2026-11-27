27 nov. 2026 - 11:45 hrs.

¿Con ganas de volver a sentir el amor en el aire? Viña 2027 tiene la solución para ti, ya que la banda mexicana Reik fue confirmada para el certamen festivalero.

Y es que Reik será parte del Festival de Viña del Mar 2027 el martes 23 de febrero. La agrupación mexicana llegará a la Quinta Vergara con sus grandes éxitos para hacernos cantar, recordar y emocionar.

Reik volverá a pisar la Quinta Vergara

Con incontables éxitos, los mexicanos han pisado territorio nacional en varias instancias y en esta ocasión desplegarán todo el romance que conocen.

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes se mostraron muy optimistas por la alineación de artistas.

Y es que el festival más grande de Latinoamérica ya tenía confirmada como primer cantante internacional a Laura Pausini. Sin embargo, este viernes 27 de noviembre terminó de entregar el resto de los artistas que serán parte de la parrilla festivalera.

De esta forma, la fiesta del verano se posiciona otra vez como uno de los eventos más esperados del año con artistas de enorme calidad, trayectoria y alcance entre el público.

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

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