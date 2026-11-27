27 nov. 2026 - 11:39 hrs.

El baile y el romance siempre van de la mano; por lo mismo, Silvestre Dangond estará presente en Viña 2027.

El ícono colombiano llegará a la Quinta Vergara el lunes 22 de febrero con todo el sabor, ritmo y alegría de la música vallenata.

Silvestre Dangond estará en Viña 2027

Silvestre Dangond, uno de los artistas más influyentes de la música latina y ganador de cuatro premios Latin GRAMMY, continúa consolidando su legado como el máximo embajador global del vallenato tras más de dos décadas de trayectoria.

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes se mostraron muy optimistas por la alineación de artistas.

Y es que el festival más grande de Latinoamérica ya tenía confirmada como primer cantante internacional a Laura Pausini. Sin embargo, este viernes 27 de noviembre terminó de entregar el resto de los artistas que serán parte de la parrilla festivalera.

De esta forma, la fiesta del verano se posiciona otra vez como uno de los eventos más esperados del año con artistas de enorme calidad, trayectoria y alcance entre el público.

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Todo sobre Festival de Viña