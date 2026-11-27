27 nov. 2026 - 14:40 hrs.

Este viernes, Farruko fue uno de los artistas confirmados para formar parte de la parrilla del Festival de Viña del Mar 2027.

El reconocido cantante de reggaetón, intérprete de éxitos como "Hola Beba" y "Pepas", se presentará en la Quinta Vergara el martes 25 de febrero.

El saludo de Farruko a Viña 2027

Tras el anuncio, Mucho Gusto mostró un video en el que Farruko aparece viendo la presentación de Don Omar en el Festival de Viña 2016. En el registro, el artista aprovechó de enviar un especial mensaje al público chileno.

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"Viña del Mar, yo siempre he querido estar ahí", comenzó diciendo el cantante.

"Mi gente, nos vemos en Chile, 2027, la Quinta Vergara, Farru. Vamos a hacer historia", cerró.

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