¿Asskha Sumathra planeó su interacción con Emilia Dides en Viña 2026?: La humorista responde

07 mar. 2026 - 22:40 hrs.

En los mejores momentos de Detrás de la Quinta, Asskha Sumathra entregó detalles de su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar 2026.

Durante la entrevista, Jorge Alís le consultó si la interacción que tuvo con Emilia Dides, quien se encontraba entre el público, había estado planeada.

La verdad de Asskha Sumathra sobre su chiste de Emilia Dides

En esa oportunidad, Sumathra nombró a la modelo y expresó: "Chileee. Hagámoslo todos, Emilia Dides Chileeee. Pero no ganó...", provocando carcajadas en la Quinta Vergara.

Ante la consulta sobre si ese momento formaba parte de su rutina, la humorista respondió: "No, nada. Eso fluyó. Tampoco se me ocurrió. Mi improvisación no es que pase porque lo pienso y lo tiro previamente. O sea, mi cabeza fluye a tal velocidad que la dejo nomás que suelte. Entonces, sé que va bien encaminada".

Detrás de la Quinta / Mega

Finalmente, Asskha reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Emilia Dides después del show y aseguró que la considera una persona divina.

Todo sobre Festival de Viña