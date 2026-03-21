"Nos exigen más": La importante reflexión de Piare con Pe sobre las comediantes mujeres y el público

21 mar. 2026 - 23:23 hrs.

En un nuevo episodio de Detrás de la Quinta, el comediante Jorge Alís conversó con la invitada Piare con Pe, quien repasó su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar. En un tono cercano y reflexivo, la humorista abordó los desafíos que enfrentan las mujeres en la comedia, especialmente en escenarios de alta exposición como la Quinta Vergara.

Durante la conversación, Jorge puso un tema sobre la mesa y fue directo: “¿Una chuchada en la mujer se banca menos que una chuchada en el hombre?”.

Piare con Pe profundizó en cómo estas exigencias se manifiestan incluso de forma inconsciente: “Todavía uno dice, 'ay, no', pero en el fondo, sí. La mujer tiene un peso fuerte en eso”. Para ella, existe una presión adicional que condiciona tanto la escritura como la puesta en escena.

"Nos ponen más límite y nos exigen más": Piare sobre las comediantes mujeres y su relación con el público

En esa línea, agregó: “Nos ponen más límite y nos exigen más también, para el trabajo de guión, de puesta en escena, de todas esas cosas”.

También cuestionó las oportunidades desiguales tras un mal desempeño: “También cuando pasa que a una mujer le va mal en el Festival de Viña, es como que las mujeres son fomes, y nos dejan de invitar. Pero cuando le van mal a un varón en el festival de viña, hasta lo vuelven a invitar”.

Finalmente, la comediante aclaró que su mirada no es personal, sino estructural: “O sea, Meruane, yo lo adoro, me cae súper bien, pero no es algo personal, es una crítica, es algo que observamos".

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