Ya fue utilizado: Estos son los detalles del vestido que lucirá Karen Doggenweiler para la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 10:05 hrs.

La mañana de este viernes, a sólo horas de la tan esperada "noche cero", se revelaron nuevos detalles de lo que usará Karen Doggenweiler para desfilar por la alfombra roja de una nueva edición de la Gala de Viña 2026.

Según la periodista Daynka Marcic, el diseñador que vestirá a la animadora oficial del Festival de Viña, tiene de musa a Georgina Rodríguez y ha vestido a celebridades como la reconocida actriz Jessica Alba y Beyonce.

Moda consciente y reutilizable

La profesional contó que este diseñador vive en Dubai y recibió la propuesta de Karen en su viaje a este país. Él no lo pensó dos veces y dijo "vamos a la Gala de Viña". Asimismo, agregó que el vestido que usará la conductora del Festival ya ha sido modelado en otra alfombra roja de Cannes.

La intención de trabajar con este modista y lucir una prenda que ya ha sido usada tiene una gran intención detrás: Fomentar la moda consciente y reutilizable. Lo que también hace parte de una campaña de Tiendas Paris en colaboración con el Festival de Viña 2026, para reafirmar su compromiso con la sostenibilidad.

¿Cómo será el vestido?

La Gala pasada Karen desfiló con un vestido liso de cola larga con un diseño elegante pero sencillo. Este año la idea es completamente distinta y más arriesgada.

El concepto del vestido que veremos esta noche en la alfombra roja de la Gala más esperada del verano, será "veraniego y salvaje". Se desconocen los colores y texturas que utilizará, pero se espera que sea elegante y deslumbre esta noche en el Sporting Club de Viña del Mar.

