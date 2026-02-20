"Pensamos que en Chile no iba a funcionar": Carlos Valencia cuenta cómo surgió la Gala televisada hace 15 años

20 feb. 2026 - 10:40 hrs.

Esta noche se vivirá la 15° edición de la Gala de Viña, evento de primer nivel y uno de los más esperados del verano. Este año viene con muchas sorpresas y diferentes estaciones, con la intención de que el público sea el invitado principal.

En este sentido, este año la Gala será inclusiva, pues, a través de la señal de Mega 2 se transmitirá de principio a fin con intérpretes de lengua de señas.

Si bien, la tradicional Gala de Viña ha sido televisada desde hace 15 años, en cada edición hemos visto la evolución que la ha convertido en el magno evento que hoy conocemos.

Así es la evolución de la Gala de Viña

"Esta va a ser una Gala con mucho ritmo televisivo. Hay muchos lugares diferentes a los que hubo el año pasado donde los famosos podrán lucir sus trajes", adelantó el Director ejecutivo de la Gala, Carlos Valencia.

Habrá drones, cámaras que se usan en eventos de alto nivel y captarán detalles del look de los más de 130 invitados que desfilarán por la alfombra roja de casi un kilómetro. Esto con motivo de la celebración de los quince años de la "noche cero", previa al Festival de Viña.

Sin embargo, no siempre fue así. En sus inicios, la Gala de Viña no gozaba de tanta cobertura audiovisual, contaba con una alfombra roja solo medía 40 metros y los invitados eran rostros de Chilevisión. Una idea completamente distinta a lo que es hoy y lo que se vivirá esta noche.

"Las alfombras rojas normalmente tiene periodistas entrevistando a los famosos y pensamos que en Chile eso no iba a funcionar. Pensamos en hacer de esto una noche más del Festival y se nos ocurrió el concepto de pasarela", contó el también periodista.

ATON

Una de las sorpresas será la instalación de una cámara encargada de captar el detalle de los zapatos de cada famoso que desfile por la alfombra roja y habrá un espacio en el que los invitados podrán interactuar con el público.

Recuerda que podrás disfrutar de la Gala de Viña 2026 y todas las noches del festival, a través de las pantallas de Mega.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

