¿Quién es Ryann Torrero? Conoce a la futbolista que desfilará en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 18:20 hrs.

Ryann Torrero será una de las grandes invitadas que desfilará por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026.

La futbolista y modelo de 35 años participará por primera vez en este destacado evento, que se realizará este viernes en el Sporting Club de Viña del Mar.

¿Quién es Ryann Torrero?

Nacida en Burbank, California, Estados Unidos, Ryann Torrero inició su carrera como arquera en distintos equipos universitarios de su país, antes de dar el salto al fútbol europeo al incorporarse al FC Neunkirch de Suiza en 2013.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra’s Sports Shots (@sandras_sports_shots)

En 2019, fue fichada por Santiago Morning para disputar la Copa Libertadores Femenina. Cuatro años más tarde, se sumó a Colo-Colo, donde se consolidó como arquera titular hasta la actualidad.

Con el conjunto albo conquistó el Campeonato Nacional Femenino en tres oportunidades (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en una de las principales figuras del plantel.

Además de su destacada trayectoria deportiva, Ryann también desarrolla una carrera como modelo, siendo rostro de diversas marcas vinculadas al deporte y al maquillaje.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña