¿Quién es Magui Benet? Regresa a la Gala de Viña 2026 junto a su esposo Marcelo Marocchino

Uno de los personajes que promete dar que hablar en la Gala del Festival de Viña 2026 es María Magdalena “Magui” Benet, quien llegará a la alfombra roja acompañada de su esposo, el empresario italiano Marcelo Marocchino.

Su presencia trae inevitablemente a la memoria un icónico momento del certamen: fue en la Gala del Festival de Viña 2018 cuando Marocchino sorprendió al público al arrodillarse frente a Benet para pedirle matrimonio en plena alfombra roja, una romántica escena que marcó al evento y que selló el amor de una relación de la que nacieron dos hijos, Chiara y Giorgo.

¿Quién es Magui Benet?

Magui Benet es una modelo argentina reconocida principalmente por su vínculo con Marcelo Marocchino, el modelo, empresario y ex chico reality italiano-chileno.

Benet proviene de una familia ligada al mundo de la moda. Su hermano es Valentín Benet, modelo y fashion blogger, quien formó parte de Mundos Opuestos 2, la misma temporada en la que participó Marocchino.

Maguibenet - Instagram

A lo largo de los años, Magui ha mantenido una activa presencia en redes sociales, además de realizar pequeñas apariciones televisivas y diversos trabajos vinculados al entretenimiento y la moda.

Magui y Marcelo comenzaron su relación alrededor de 2015 y, tras varios años juntos, finalmente contrajeron matrimonio el 11 de junio de 2022 en una ceremonia realizada en Italia. Desde entonces han consolidado una familia junto a sus dos hijos.

