Él se queda con Alanna: Pangal Andrade mostró la intensa preparación de Melina Noto para la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 19:35 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Pangal Andrade contó pormenores de la preparación de Melina Noto para la Gala del Festival de Viña 2026.

Según las imágenes capturadas por el deportista, la comunicadora estaba realizando algo así como un calentamiento, para luego realizarse el peinado que usará en la alfombra roja.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que él estaba grabando mientras tenía a la pequeña Alanna en sus brazos.

"Este año nos tocó acompañar a la mamá al Festival de Viña, pero yo me quedo con papá", escribió junto al divertido registro.

¿Por qué Pangal y Alanna se fueron a Viña?

La razón por la cual Pangal Andrade acompañó a Melina Noto es porque Alanna tiene tan solo cuatro meses y conforme a los videos, sigue tomando leche materna.

Debido a esto, es que toda la familia se trasladó hasta Viña del Mar, con el objetivo de que la rutina de la bebé siguiera igual.

