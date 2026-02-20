Hubo besito de la suerte: El coqueto encuentro entre Vesta Lugg y Chapu Puelles en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 21:52 hrs.

En la transmisión digital de la Gala de Viña 2026, Chapu Puelles ha tenido protagonismo entrevistando a los famosos que esperan por pasar por la alfombra roja. Durante su labor, se encontró con Vesta Lugg, protagonizando uno de los momentos más coquetos de la jornada.

Tras alabarla y asegurar que era un "ícono de la moda", el actor de Mega le pidió consejos para desfilar durante la jornada, ante lo cual dijo que estaba nervioso. Por esto, la ex BKN le dio un "besito de la suerte", para luego quedar en pasear los perros juntos, además de "tomar algo".

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña