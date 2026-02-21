¡Karinacia en la Gala! Cota Castelblanco y Jacinta Rodríguez encantaron en su paso por la Gala de Viña 2026

21 feb. 2026 - 00:01 hrs.

Cota Castelblanco y Jacinta Rodríguez, actrices de la exitosa teleserie El Jardín de Olivia, también dijeron presente en la Gala de Viña 2026, desfilando juntas por la alfombra roja del Sporting Club.

Castelblanco apostó por un elegante vestido azul con tonos negros, que destacó por sus delicadas transparencias en la parte superior.

Por su parte, Jacinta Rodríguez optó por un vestido completamente negro, de líneas definidas y con un pronunciado escote.

Gala de Viña 2026 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

