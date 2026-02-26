"Hace mucho tiempo...": Piare con Pe alabó rutina de Asskha Sumathra y mostró cómo se prepara para esta noche

26 feb. 2026 - 12:10 hrs.

Este jueves se llevará a cabo la quinta y penúltima noche del festival latino más importante del mundo que tendrá en el bloque humorístico a Piare con Pe y esta mañana se refirió a la presentación de Asskha Sumathra.

La comediante solo tuvo buenos comentarios y compartió su alegría por el triunfo de su colega. Además, habló de cómo se prepara y las sensaciones que tiene para su debut en la Quinta Vergara.

¿Fue un humor familiar?

"Lo vi por la televisión y me pareció perfecto. Me encanta que sea auténtica, morí de la risa todo el rato", fueron algunas de las palabras de Piare respecto a la actuación de Asskha Sumathra, humorista a cargo de la cuarta noche.

Durante el matinal Con Gusto a Viña, la comediante también fue consultada sobre la presentación que despertó al monstruo, pero aseguró que quedó con ganas de más: "¡Maravilloso! La adoraron, ¿y cómo no?, si es super adorable la Asskha. Hace mucho tiempo no pasaba, así que fue espectacular y un hito importante".

A su vez, dio su punto de vista sobre los comentarios de quienes creen que la rutina de Asskha fue inapropiada o con chistes subidos de tono. "¿Conocen el humor de la Asskha? Le bajó el tono a los chistes. Le bajó harto. Fue un humor muy familiar desde su perspectiva, así que la felicito", recalcó.

En cuanto a su presentación, se muestra bastante confiada y tranquila. Dice que se ha cuidado para poder desarrollar sin problemas la rutina de una hora que tiene preparada. "Nada me ha apretado la guata. Me he cuidado para estar con toda la energía hoy día. Desperté super bien y con muy buen ánimo", expresó a los medios.

