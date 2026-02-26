"Son cosas del humor": Asskha Sumathra despeja dudas y cuenta si se olvidó o no de su rutina en Viña 2026

26 feb. 2026 - 12:40 hrs.

La comediante Asskha Sumathra hizo historia en el Festival de Viña del Mar 2026 al convertirse en la primera transformista en presentarse de manera solitaria sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Su debut estuvo marcado por las risas casi coreográficas del público ante sus chistes sin censura y de alto calibre, así como también por sus relatos que, por momentos, se veían interrumpidos.

Lo último dejó entrever un pequeño olvido del libreto. De hecho, en algún momento ella misma deslizó que había olvidado lo que seguía en su rutina, pero de inmediato aseguró que "era parte del show".

¿Se olvidó de la rutina Asskha Sumathra?

A un día de su exitoso paso por el certamen internacional, Asskha Sumathra aclaró que "como transformista siempre hago eso, así como, 'ay, se me olvidó, me perdí', igual que la cara".

"Son cosas del humor del transformismo, que es diferente al humor regular de la gente común y silvestre", agregó.

Sumathra también negó haber improvisado su show, asegurando que todo fue libreto. Según mencionó, "la gente piensa que es como que estaba perdida, como que no pesqué y el libreto estaba estructurado, con una escaleta, chuletas, todo bien hecho. Claro, improviso porque hay cosas que van pasando y esa es la idea".

