"Creo que la iglesia puede ser mucho mejor": Pastor Rocha responde a críticas por su sátira religiosa

A un día de su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, el comediante Pastor Rocha enfrentó los cuestionamientos que ha recibido por su controversial sátira religiosa.

Pese a su rotundo éxito, Santiago Endara, nombre real del artista ecuatoriano-chileno, no ha estado exento de detractores.

En diálogo con el programa Con Gusto a Viña, Rocha afirmó que "yo sabía que iba a haber un sector de la iglesia que quizás siempre va a estar oponiéndose, lo entiendo y no crean que no me pongo en su lugar o como defendiendo esta fe férreamente".

Las declaraciones de Pastor Rocha

"Había un teólogo que es Jon Sobrino que decía: '¿saben qué? Cuando uno habla de los pobres, cuando uno trabaja con los pobres, la gente te ama, pero cuando uno se pregunta por qué hay pobreza, es que la gente te empieza a odiar, porque te haces otras preguntas'", sostuvo.

Pastor Rocha reconoció que su discurso no es simplemente alabar a Dios, sino decir "loco, creo en la iglesia, pero creo que la iglesia puede ser mucho mejor, que podemos cambiar estas malas prácticas".

"Dicen que la ropa sucia se lava en casa. Amigo... no se lava en casa porque si no, no hubiera sido tan conocido para todo el mundo todos estos abusos que han existido, no sería tan familiar. Entonces creo que son cosas de denuncia que hay que hacer, que hay que levantar la voz y no ser cómplice con el silencio, y es momento en que nos hagamos estas preguntas para poder cambiar", sentenció.

