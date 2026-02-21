Sigue en vivo Only Viña esta noche de sábado con toda la previa de la primera noche del Festival

21 feb. 2026 - 22:00 hrs.

Esta noche de sábado 21 de febrero sigue en vivo Only Viña, programa especial que comienza a las 22:30 horas a través de las pantallas de Mega y sus plataformas digitales.

El programa contará con toda la previa de la primera noche del Festival de Viña del Mar, además de secretos inéditos de ediciones anteriores en la Quinta Vergara y de la reciente Gala de Viña 2026.

1 La respuesta de Pamela Díaz tras ser consultada por Felipe Kast en la Gala de Viña 2 "El vestido es horrible": La descarnada opinión de Raquel Argandoña sobre atuendo de Kenita Larraín en la Gala 3 El polémico vestido de Cony Capelli en la Gala de Viña fue analizado en Only Viña: "No le hace justicia" 4 "Qué tremendo acierto": Vesta Lugg quedó maravillada con el vestido de Pamela Leiva durante la Gala de Viña 5 La cruda opinión del panel de Only Viña por el look de Marlen Olivari durante la Gala: "No fue acertado" Lo más visto de Noticias

El espacio contará con la participación de Tonka Tomicic y José Antonio Neme como animadores, además de la presencia de Jorge Alís, Mauricio Correa y Raquel Argandoña.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.