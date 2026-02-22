Se medirá la huella de carbono: El compromiso sostenible de Megamedia en Viña 2026

22 feb. 2026 - 16:07 hrs.

Uno de los grandes objetivos de Megamedia y del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 es cumplir con un alto estándar de sostenibilidad, incorporando medidas concretas que permitan reducir el impacto ambiental del evento.

En ese contexto, una de las principales iniciativas es la medición de la huella de carbono, es decir, calcular cuánto CO2 se emite durante el desarrollo del certamen. Esto permitirá tomar decisiones informadas en futuras ediciones y avanzar en la disminución progresiva de esas emisiones.

¿De qué se trata la iniciativa de Megamedia Sostenible?

Fernando Toledo, de Cambio Climático Green Ticket, explicó que "a lo largo del Festival se va a encontrar un código QR que va a estar disponible en la Quinta Vergara, donde las personas que asistan van a poder completar un formulario para poder cuantificar el desplazamiento de los asistentes hacia el evento".

"Es el hito que nosotros identificamos que tenía el mayor impacto durante la cuantificación del año pasado. Esperamos poder contar con mejor información que nos permita poder determinar si es que el resultado va a mejorar", agregó.

Por su parte, Stephania Albert, jefa de sostenibilidad de Megamedia, señaló que "parte del plan de sostenibilidad contempla una de las iniciativas que es medir la huella de carbono. Este año lo vamos a hacer por segundo año, midiendo alcance 1, 2 y 3, pero con una mejora".

"Con este QR que va a estar por toda la Quinta Vergara, la gente va a poder ingresar y contestar una pequeña encuesta de cómo se movilizaron, cómo llegaron a la Quinta Vergara, si vienen de regiones o no, si vinieron en transporte público, transporte privado", mencionó.

De esta manera, el Festival de Viña 2026 busca consolidar su compromiso ambiental, sumando a los asistentes como parte activa en la medición y reducción de su impacto, con miras a construir un evento cada vez más responsable y sostenible.