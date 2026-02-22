Cami se lució en el escenario de la Quinta Vergara en la obertura del Festival de Viña 2026

22 feb. 2026 - 22:06 hrs.

En la obertura del Festival de Viña 2026, varios artistas se lucieron con un show espectacular, donde mezclaron técnicas vocales y un ballet que acompañó las melodías.

Una de las artistas que llamó la atención en la presentación fue Cami, quien hace un tiempo estaba alejada de los escenarios.

La cantante chilena sorprendió con su interpretación de "Si somos americanos" de Rolando Alarcón y luego, recitó palabras sobre Latinoamérica, ganándose el aplauso cerrado del público.

