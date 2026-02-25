"Yo hacía lo mismo por los Backstreet Boys": Mamá acompañó a su hija hasta altas horas de la noche por NMIXX

25 feb. 2026 - 10:10 hrs.

El cierre de la tercera noche del Festival de Viña fue más que un éxito. Desde 2013 con los Jonas Brothers, no se veía tal fervor por una presentación como ocurrió anoche con el fenómeno de NMIXX, la joya indiscutible de la corona de esta edición del certamen.

Pese a que el grupo surcoreano subió al escenario pasadas las dos de la mañana, las y los fanáticos permanecieron en sus puestos hasta el final del show. Sin duda un hito importante en la historia del Festival.

Amor al arte en su máxima expresión

Con una presencia escénica que contagió a la gradería y la participación especial de Kid Voodoo, las chicas de NMIXX superaron las expectativas del público chileno.

Su paso por la Quinta Vergara fue un éxito indiscutible. Una experiencia marcada por la música, el baile y un amor incondicional de sus seguidores.

Muestra de ello no solo es que la Quinta vibró con el show, sino la cantidad de madres que esperaron pacientemente a sus hijos hasta el final del espectáculo. "No estoy entendiendo nada, pero por sus hijos, uno hace todo", dijo una mujer que esperaba sentada en la grada.

ATON. NMIXX

Madre e hija hicieron la fila para ingresar a la Quinta Vergara desde las ocho de la mañana y todo acabó alrededor de las tres de la madrugada. Para algunos parece una locura, pero ella se vio reflejada en su adolescencia.

"Yo hacía lo mismo por los Backstreet Boys, así que no voy a decir nada", recordó entre risas en entrevista para Con Gusto a Viña.

Su objetivo fue cumplido y su hija disfrutó mucho esta experiencia, en ese sentido envió un mensaje a los padres cuyos hijos también sienten admiración por algún grupo musical. "Apoyen a sus hijos con la música, acuérdate tu mamá, cuando ibas a gritar por los new Kids on The Block", dijo.

