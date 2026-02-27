"Uno de los mejores shows que se han dado en Viña": Mauricio Jürgensen se rinde ante Mon Laferte

27 feb. 2026 - 08:25 hrs.

La quinta y penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2026 estuvo marcada por la presentación de Mon Laferte. Pero no fue un show cualquiera, y es que la artista nacional emocionó al público con todo su repertorio, demostrando que llegó en su mejor momento para subirse por tercera vez a la Quinta Vergara.

Junto con hacer cantar al "Monstruo", la porteña hizo historia al llevarse la Gaviota de Platino, convirtiéndola en la sexta persona en llevarse el premio y la segunda mujer en hacerlo, tras el triunfo de Myriam Hernández el año pasado.

El periodista Mauricio Jürgensen analizó la gran performance musical y teatral que Mon Laferte entregó en Viña 2026.

Mauricio Jürgensen explota en elogios para Mon Laferte

"Lo digo con total honestidad, es no solo uno de los mejores shows de esta edición del Festival de Viña del Mar, sino que yo me atrevería a decir uno de los mejores shows que algún músico chileno haya hecho alguna vez en el Festival de Viña en tiempo reciente", dijo de lleno en Meganoticias Amanece.

El profesional señaló que en su debut, en 2017, demostró que era un artista muy popular. En 2020, de que era una mujer de exportación, pero "lo que pasó anoche es algo distinto, llegó con un espectáculo que giraba en torno a esta idea de la femme fatale, de la mujer con personalidad, vulnerable, pero poderosa a la vez, con lógica de Latinoamérica, que lleva como puesta en escena su propia historia, su propia biografía".

"Hay un arco dramático que queda muy claro cuando abre una canción que se llama Femme Fatal y cierra con Vida Normal", agregó, asegurando que realizó un despliegue en términos visuales muy cuidados.

"No fue solo un relato de grandes éxitos, sino que directamente fue un show armado, bien estructurado conceptualmente muy fino", concluyó.

