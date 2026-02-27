"Una rutina muy bien cuidada": Mauricio Jürgensen llena de halagos la notable rutina de Piare con Pe en Viña

27 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El bloque humorístico del Festival de Viña siempre genera gran expectación. Históricamente, los comediantes han visto la cara menos agradable del público de la Quinta Vergara, pero este año ha sido distinto y con una parrilla compuesta, en su mayoría por debutantes, el "Monstruo" no ha dejado de reír.

Piare con Pe, estuvo a cargo de las risas la quinta jornada festivalera y cerró su participación con Gaviotas de Plata y Oro.

De incógnita a ovacionada

Esta mañana el periodista Mauricio Jürgensen hizo un análisis de la presentación de Piare con Pe y mencionó que si bien se conocía que venía del mundo del stand up, había ciertas dudas respecto a lo que sería su debut en el escenario de la Quinta.

"Podríamos decir que fue el primer número de stand up de esta edición del 2026 y no sabíamos mucho de ella, pero creo que después del show de anoche, sin ser memorable para ser estrictamente justo, estuvo muy por sobre lo esperado", sostuvo.

Asimismo, el periodista rescató varios elementos que le dieron un plus al show y llevaron a Piare con Pe a triunfar. La escenografía que concordaba muy bien con el relato íntimo detrás de su rutina. También, destacó las habilidades actorales de la humorista.

"Había una ilustración inspirada en los clásicos bloques de cuatro pisos, dando cuenta que es una mujer que tiene barrio y calle. Eso quedó muy claro desde un comienzo. Fue una rutina, muy bien cuidada y aprendida. Había trabajo, no tuvo pausa y puso sus elementos teatrales al servicio de la rutina", expuso.

En conclusión, Mauricio Jürgensen calificó la actuación de Piare con Pe como un desafío bien logrado, y le atribuyó ese resultado al tipo de público que asistió a la Quinta anoche.

