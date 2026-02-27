Presentado por: Coca-cola Zero Azucar

"Fue una sorpresa": Habla pareja que se pidió matrimonio al mismo tiempo en show de Mon Laferte en Viña 2026

  • Por Carolina Brown

¡Una noche histórica! Anoche en el Festival de Viña del Mar se vivieron momentos icónicos y para recordar para siempre. 

Mon Laferte se lució con un show de alto impacto, con una propuesta diferente que se llevó todos los aplausos y además, la anhelada Gaviota de Platino. 

¡Una pedida de matrimonio!

Cuando la artista cantaba "Mi Buen Amor", una pareja sorprendió cuando él se arrodilló para pedirle matrimonio y al mismo tiempo ella también se arrodilló para pedirle matrimonio a él. Ambos fueron felicitados por la artista  que les cantó desde el escenario.

Pedida de matrimonio
"Fue una sorpresa, yo quería en la primera canción, no me aguanté más. Bacán, fue una sorpresa espectacular", comentó el novio. 

"Sí, fue una sorpresa para los dos en verdad, nos gusta mucho la Mon", agregó la novia visiblemente emocionada. 

