¿Cómo ver EN VIVO la última noche del Festival de Viña 2026?

Este viernes 27 de febrero comienza la sexta y última noche del Festival de Viña del Mar 2026, una jornada marcada por el debut de varios artistas en la Quinta Vergara.

El encargado de iniciar la noche será el debut del cantante argentino Paulo Londra, quien buscará cautivar al público con una selección de sus mayores éxitos, los mismos que la han consolidado como una figura influyente del trap trasandino.

Más tarde será el turno del humor con Pastor Rocha, comediante ecuatoriano radicado en Chile, que debutará en este emblemático escenario.

El siguiente será Pablo Chill-E, quien también debuta en Viña 2026; buscará hacer cantar a todo el público de la ciudad viñamarina con sus más grandes éxitos del género urbano.

Finalmente, la noche la cierra el argentino Milo J, cantante que emergió de la escena urbana a fines de 2021 y que promete dar un espectáculo de primer nivel en esta última noche festivalera.

¿Cómo ver la última noche del Festival de Viña 2026?

Existen varias formas en las cuales puedes disfrutar de la emisión del Festival de Viña 2026, por la señal televisiva de Mega y también la señal Mega 2, donde será transmitido con lengua de señas para la comunidad sorda.

También puedes hacerlo a través del react que está a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, atentos a todo lo que ocurra en el evento, pues ven todo desde la Quinta Vergara.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

