"¿Me acompañarías a tomar un café?": El inesperado coqueteo que vivió Tonka Tomicic en Only Viña

27 feb. 2026 - 20:10 hrs.

Un curioso y distendido momento se vivió este viernes en el programa Only Viña, cuando un joven desconocido intentó seducir en vivo a Tonka Tomicic.

José Segura, médico de profesión, apareció en el estudio del espacio viñamarino con la intención declarada de coquetear con la animadora y sorprenderla con una invitación.

Joven médico intenta coquetear con Tonka Tomicic

En su primer intento, Segura le dijo: "Tonkita… ¿Me acompañarías a tomar un café a la cafetería del hospital?".

Mega

La escena desató risas entre los panelistas, incluido Jorge Alís, quien intervino entregándole improvisados consejos de seducción al joven.

Minutos después, las cámaras enfocaron uno de los balcones del Hotel Sheraton, donde se encontraban los padres de José Segura. Fue entonces cuando Tonka aprovechó el momento para hacerles divertidas preguntas, cerrando así un distendido momento.

