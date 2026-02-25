Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX: Revisa cómo revivir las presentaciones de la tercera noche del Festival

25 feb. 2026 - 11:20 hrs.

Este martes se vivió una de las noches más icónicas de la 65° edición del Festival de Viña 2026. Tres presentaciones marcadas por el éxito y una Quinta Vergara llena de principio a fin.

La tercera fecha pasó por todos los estados de ánimo, el romanticismo con Jesse & Joy inauguraron el evento, luego Esteban Düch hizo llorar de la risa al monstruo de la Quinta Vergara y cerró el fenómeno de Nmixx. Revisa cómo volver a ver cada uno de los shows.

¿Dónde ver la presentación de Jesse & Joy?

Un show lleno de emoción, romanticismo y éxitos del pop latino. Si te quedaste con ganas de ver a Jesse y Joy o quieres volver a disfrutar de esta increíble actuación, lo puedes hacer ingresando al siguiente enlace.

ATON. Jesse & Joy

¿Cómo repetir la rutina de Esteban Düch?

El monstruo lloró, pero de la risa, con la rutina del comediante venezolano Esteban Düch. Si te la perdiste o quieres repetirla una vez más, hazlo haciendo clic aquí.

ATON. Esteban Düch

Revive el extraordinario show de NMIXX

Si eres fanático del K-pop y no pudiste ver el show del sexteto surcoreano o lo viste, pero quedaste con ganas de repetirlo una vez más, revisa el siguiente enlace y vuelve a vibrar con esta histórica actuación.

ATON. NMIXX

