Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX: Revisa cómo revivir las presentaciones de la tercera noche del Festival
Este martes se vivió una de las noches más icónicas de la 65° edición del Festival de Viña 2026. Tres presentaciones marcadas por el éxito y una Quinta Vergara llena de principio a fin.
La tercera fecha pasó por todos los estados de ánimo, el romanticismo con Jesse & Joy inauguraron el evento, luego Esteban Düch hizo llorar de la risa al monstruo de la Quinta Vergara y cerró el fenómeno de Nmixx. Revisa cómo volver a ver cada uno de los shows.
Si te perdiste alguna de las presentaciones de la tercera noche del Festival de Viña 2026 o quieres revivir lo mejor de esta jornada. Lo puedes hacer ingresando a tu cuenta de Mega Go, y si aún no la tienes, te puedes suscribir ahora con el plan full.
¿Dónde ver la presentación de Jesse & Joy?
Un show lleno de emoción, romanticismo y éxitos del pop latino. Si te quedaste con ganas de ver a Jesse y Joy o quieres volver a disfrutar de esta increíble actuación, lo puedes hacer ingresando al siguiente enlace.
¿Cómo repetir la rutina de Esteban Düch?
El monstruo lloró, pero de la risa, con la rutina del comediante venezolano Esteban Düch. Si te la perdiste o quieres repetirla una vez más, hazlo haciendo clic aquí.
Revive el extraordinario show de NMIXX
Si eres fanático del K-pop y no pudiste ver el show del sexteto surcoreano o lo viste, pero quedaste con ganas de repetirlo una vez más, revisa el siguiente enlace y vuelve a vibrar con esta histórica actuación.
Sé parte de las próximas tres noches festivaleras a través de las pantallas de Mega y si lo que quieres es ver alguno de los shows de las jornadas pasadas, suscríbete a Mega Go y revive la emoción del Festival.
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
