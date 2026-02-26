Ke Personajes sorprende con emotivo cover en español de "My Immortal" de Evanescence en Viña

26 feb. 2026 - 02:20 hrs.

La agrupación argentina de cumbia Ke Personajes sorprendió a todo el público de la Quinta Vergara al interpretar un inesperado cover de una de las canciones más emblemáticas de la banda estadounidense de goth metal Evanescence.

Se trató de “My Immortal”, éxito mundial lanzado originalmente en 2003. En esta ocasión, Emanuel Noir le hizo justicia a la balada con una versión en español que logró capturar la melancolía de la interpretación original y la potencia vocal característica de Amy Lee.

