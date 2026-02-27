"Guaguas vampiro": Piare con Pe hizo estallar de risa a la Quinta Vergara con broma sobre la maternidad

27 feb. 2026 - 00:49 hrs.

La Quinta Vergara se rindió ante los chistes de Piare con Pe, quien hizo reír a todo el público durante su debut en el Festival de Viña del Mar 2026.

Uno de los momentos más comentados de su rutina estuvo relacionado con la maternidad. La comediante habló sobre lo hermosa, pero difícil que puede ser esta etapa, y reveló que cuando sabe que una amiga está a punto de ser madre, ella misma se encarga de asustarla.

“Amiga, yo no tengo pezones, se los comió mi guagua. Yo he visto guaguas vampiro…”, bromeó Piare, provocando carcajadas en todo el anfiteatro. Luego continuó con un remate sobre la muda de los bebés, generando aún más risas entre los asistentes a la Quinta Vergara.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

