La Roja va por la victoria ante México en el cierre de su gira por Norteamérica

06 oct. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

La gira por Norteamérica de la Selección Chilena vivirá este martes su último capítulo, pues La Roja enfrenta a México en el Memorial Coliseum de Los Angeles, desde las 23:30 horas, y cons transmisión en exclusiva por Mega y MegaGo.

El combinado nacional buscará ante los aztecas conseguir un triunfo para sacudirse de los malos resultados, ya que el conjunto criollo viene de caer por 1-0 ante Canadá en Toronto y por 4-2 ante Estados Unidos en St. Louis, además de vivir una bullada salida de Marcelino Núñez de la concentración.

El DT prepara algunas modificaciones

Para este cotejo, regresarían el capitán Gabriel Suazo y Lucas Cepeda tras sus expulsiones ante Canadá, mientras que Brayan Cortés sería titular en el arco.

Con ese panorama, la posible formación de Chile sería con Cortés; Felipe Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Darío Osorio; Agustín Arce, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

México, en tanto, también llega mal al amistoso ante La Roja, pues tras el Mundial 2026 asumió Rafael Márquez como técnico y en el inicio de su ciclo no conocen la victoria: empataron con Perú y Colombia y viene de caer por 3-0 ante Estados Unidos.

La posible oncena del elenco azteca sería con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González y Santiago Giménez.