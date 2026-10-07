Iván Zamorano destaca a delantero de la Selección Chilena: "Este chico, para mí, fue la figura del partido"

07 oct. 2026 - 02:12 hrs.

La Selección Chilena cerró su gira por Estados Unidos con un importante triunfo por 2 a 0 ante México en Los Ángeles. Tras el encuentro, Iván Zamorano, quien estuvo a cargo de los comentarios en la transmisión oficial de Mega junto a Claudio Palma y Rodrigo Sepúlveda, valoró la disciplina táctica y el alza en el rendimiento del equipo nacional.

El histórico exfutbolista destacó la postura de La Roja desde los primeros minutos del compromiso. "Creo que Chile partió jugando de una manera muy disciplinada. Implementó una posición tanto en ataque como en defensa que permitió ejercer una labor muy importante", sostuvo Bam Bam al analizar la victoria chilena.

Al revisar las jugadas destacadas, Zamorano eligió a su figura del encuentro tras la apertura de la cuenta anotada por Maximiliano Gutiérrez. "Se juntó muy bien con Tapia, hizo una pared notable para realizar este gol. Este chico, para mí, fue la figura del partido. Si hablamos de mantener una regularidad en el juego, creo que Maxi Gutiérrez fue el jugador del partido", afirmó.

Asimismo, el retirado delantero resaltó la presión alta y la capacidad de generación futbolística en el segundo gol, convertido por Vicente Pizarro tras una jugada previa de Darío Osorio.

"Este es el camino a la credibilidad"

"Recupera el 'Vicho' Pizarro esta pelota y después Osorio, de crack, le mete una pelota notable para que defina como un centrodelantero. Este es el 'Vicho' Pizarro que necesitamos ver en la Selección para darle la tranquilidad al conjunto chileno", analizó.

Para finalizar, Zamorano dejó un mensaje de optimismo de cara a los próximos desafíos de la Selección Chilena, enfatizando el impacto psicológico que deja esta victoria en el plantel joven.

"Este es el camino para recuperar la credibilidad, recuperar esa confianza en estos chicos de la Selección Chilena", concluyó el excapitán de La Roja.

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