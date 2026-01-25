Programación de Mega para este lunes 26 de enero: ¿Cuál es el horario de El Internado?

25 en. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 26 de enero no te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.

En El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) invitará a Omar (César Sepúlveda) a tomar unos tragos después del trabajo y vivirán un romántico momento.

En la tarde, disfruta de un nuevo capítulo de Dale Play Verano, con la conducción de María José Quintanilla.

Además, en El Internado, Luis Mateucci tendrá citas con Camila Nash y Akemi Nakamura en la misma noche.

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 26 de enero?

