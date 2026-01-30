Programación de Mega para este sábado 31 de enero: ¿A qué hora ver Only Friends?
Only Friends
El último fin de semana de enero empieza con todo en Mega, con una programación en la que podrás viajar, conocer nuevos lugares y entretenerte.
En la tarde, disfruta de un nuevo capítulo de la quinta temporada de Viajando Ando, donde Daniela Urrizola y César Norambuena, junto al gran auspicio de Viajes Falabella, nos llevan a conocer diversos rincones del mundo.
Y ya en la noche, se viene un capítulo imperdible de Only Friends, con grandes invitados: Tita Ureta, Emilia Dides, Yazmín Vásquez, Carla Jara y Yamila Reyna.
La programación de Mega para este sábado 31 de enero
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- ¿A qué costo?: 15:00 horas.
- Viajando Ando: 16:00 horas.
- De aquí vengo yo: 17:00 horas.
- Bajo el Mismo Techo "Mi Querida Familia": 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Only Friends: 22:05 horas.
Leer más de