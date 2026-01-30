Logo Mega

Programación de Mega para este sábado 31 de enero: ¿A qué hora ver Only Friends?

  • Por Mega
Programación de Mega para este sábado 31 de enero: ¿A qué hora ver Only Friends? Only Friends

El último fin de semana de enero empieza con todo en Mega, con una programación en la que podrás viajar, conocer nuevos lugares y entretenerte.

En la tarde, disfruta de un nuevo capítulo de la quinta temporada de Viajando Ando, donde Daniela Urrizola y César Norambuena, junto al gran auspicio de Viajes Falabella, nos llevan a conocer diversos rincones del mundo.

Y ya en la noche, se viene un capítulo imperdible de Only Friends, con grandes invitados: Tita Ureta, Emilia Dides, Yazmín Vásquez, Carla Jara y Yamila Reyna.

La programación de Mega para este sábado 31 de enero

