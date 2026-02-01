Logo Mega

  Por Mega
Programación de Mega para este lunes 2 de febrero: Revisa a qué hora ver El Jardín de Olivia Mega

¡Comienza la primera semana de febrero con todo! No te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.

En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tendrá una tensa conversación con Luis Emilio (Alejandro Trejo) que terminará con ella dándole una cachetada al empresario.

Además, en El Internado, una prueba de "En la puerta del horno" dejará a un nuevo amenazado.

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 2 de febrero?

