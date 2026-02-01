Programación de Mega para este lunes 2 de febrero: Revisa a qué hora ver El Jardín de Olivia
Mega
¡Comienza la primera semana de febrero con todo! No te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.
En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tendrá una tensa conversación con Luis Emilio (Alejandro Trejo) que terminará con ella dándole una cachetada al empresario.
Además, en El Internado, una prueba de "En la puerta del horno" dejará a un nuevo amenazado.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este lunes 2 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
Leer más de