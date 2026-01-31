Programación de Mega para este domingo 1 de febrero: Conoce el horario de El Internado
Mega tiene preparada para ti una espectacular parrilla programática llena de entretenimiento, viajes y noticias durante el primer día de febrero.
Podrás pasar la tarde disfrutando de De Paseo, donde podrás conocer nuevos rincones de Chile.
Tras ello, vive las aventuras y recorre hermosos lugares con tradiciones históricas en una nueva temporada de Acceso a lo Nuestro.
Más tarde, después de Meganoticias Prime, disfruta de una nueva edición de Atrapados 133, espacio conducido por Lucho Ugalde que exhibe la peligrosa labor de Carabineros contra los delincuentes del país.
Finalmente, no te pierdas un nuevo capítulo de El Internado, donde Fernando Solabarrieta vivirá un especial reencuentro con Iván Zamorano.Ir a la siguiente nota
Programación de Mega para este domingo 1 de febrero
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Aventuras por Chile: 17:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 18:00 horas.
- Acceso a lo Nuestro: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:15 horas.
- El Internado: 23:00 horas.
