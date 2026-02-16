Programación de Mega para este martes 17 de febrero: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

16 feb. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 17 de febrero podrás disfrutar de nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas de Mega.

En El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) tocará fondo por el abuso de medicamentos. Ella estaba preocupada por el comportamiento errático de Bastián (Alonso Quintero) tras la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), pero tendrá la misma conducta escapista, causando gran preocupación en Karina (Jacinta Rodríguez).

La noche continuará con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 17 de febrero?

Todo sobre Programación